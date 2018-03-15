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الخميس، 15 مارس 2018 10:40 ص
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أسعار العملات الخميس 15-3-2018 وانخفاض اليورو والاسترلينى

الخميس، 15 مارس 2018 10:15 ص
أسعار العملات الخميس 15-3-2018 وانخفاض اليورو والاسترلينى عملات - ارشيفية





كتبت: دانه الحديدى
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أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الخميس 15-3-2018، بين الانخفاض والاستقرار، حيث انخفضت اسعار  عملات اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، بعد ارتفاعهما على مدار الايام الماضية، فيما استقرت اسعار عملات الدولار الأرميكى والريال السعودى والدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى.

 

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات اليومية، اليوم الثلاثاء ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، حتى يتمكن القارئ من معرفة أخر التغيرات التى تطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام "المصرية".

 

سعر الدولار فى مصر

 

الدولار
الدولار

 

 استقر سعر الدولار اليوم، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5692 جنيه للشراء، و17.6678 جنيه للبيع.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.5703 جنيه للشراء

17.6694 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.55 جنيه للشراء

17.65   جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

انخفض سعر بيع اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 21.70  جنيه للشراء، و 21.85 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى منذ قليل.

 

الجنيه الاسترلينى
الجنيه الاسترلينى

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

انخفض سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 24.50 جنيه للشراء 24.68 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلا 58.47 للشراء، و58.89 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

 

سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى اليوم، عند سعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى الآن.

 

الجنيه المصرى اليوم
الجنيه المصرى اليوم

 

البنك المركزى يطرح اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه

 

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

  

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

 

 

 

 


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