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الخميس، 15 مارس 2018 01:47 م
خالد صلاح
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أسعار الذهب تستقر اليوم فى ظل مخاوف عالمية من حرب تجارية وتوترات سياسية

الخميس، 15 مارس 2018 12:23 م
أسعار الذهب تستقر اليوم فى ظل مخاوف عالمية من حرب تجارية وتوترات سياسية مشغولات ذهبية





رويترز
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استقرت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس، بالقرب من أعلى مستوى له فى أسبوع، الذى سجله فى الجلسة السابقة، وذلك فى ظل توترات سياسية بين بريطانيا وروسيا، وتجدد المخاوف من حرب تجارية عالمية.

وبحلول الساعة 7:21 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 1325.06 دولار للأوقية (الأونصة)، ولم يطرأ أى تغير يُذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل، التى جرى تداولها عند 1325.20 دولار للأوقية.

كان التوتر بين لندن وموسكو قد تصاعد أمس الأربعاء، بعدما قالت وزارة الخارجية الروسية إنها سترد على قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بطرد 23 دبلوماسيا روسيا، على خلفية استهداف عميل روسى مزدوج فى إنجلترا بغاز أعصاب، فى هجوم تتهم لندن موسكو بالمسؤولية عنه.

وأثار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قلق المستثمرين أيضا، الثلاثاء الماضى، بعدما أقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذى يعتبر من داعمى التجارة الحرة، ليحل محله مدير المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو الموالى لـ"ترامب"، وزادت الفضة فى المعاملات الفورية 0.3% وصولا إلى 16.54 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% وصولا إلى 960.30 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.2% خلال تعاملات اليوم، مسجلا 989.30 دولار للأوقية، بعدما سجل 1006.30 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من مارس الجارى.


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