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أسعار الذهب اليوم الخميس 15-3-2018 فى مصر

الخميس، 15 مارس 2018 01:14 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 15-3-2018 فى مصر الذهب - صورة ارشيفية





كتب – إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 15-3-2018، بقيمة جنيه ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق المصرى 649 جنيها للجرام، فى ظل تراجع الأوقية مسجلة 1323 دولار.

 

 

 وأصبحت آخر أسعار الذهب فى مصر اليوم، كالتالى:

عيار 18: 556 جنيها

عيار 21: 649 جنيها

عيار 42: 741 جنيها

الجنيه الذهب : 5192 جنيها

الأوقية : 1323 دولارا 

أسعار الذهب فى مصر يتحكم فيها عدة عوامل لعل أبرزها وأهمها هو سعر الأوقية العالمية ويليها سعر الدولار بالسوق المصرى، حيث يتأثر الذهب بشكل فورى بأى ارتفاع أو انخفاض فى سعر العملة الأمريكية، حتى أنه فى حالة ارتفاع سعر الأوقية وانخفاض الدولار بالسوق المصرى سيكون التأثير على الذهب بسوق الصاغة لصالح تراجع الدولار.

وتعتبر الأوقية العالمية هى المحرك الرئيسى لسعر الذهب فى كافة دول العالم وتزن 31 جرام وترتبط بتغير أوضاع العملات الخمسة الكبرى أمام الدولار، وترتبط بقهوة وضعف العملة الأمريكية، فكلما ارتفعت العملة الأمريكية "الدولار" تراجعت الأوقية والعكس صحيح فى أغلب الأوقات.

 

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 


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