أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 15- 3 -2018







كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 15-3-2018.





البورصة توقف التداول على 8 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى السويدى إليكتريك، المهندس للتأمين، السويس للأسمنت، القلعة للاستشارات المالية، مصر بنى سويف للأسمنت، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسكندرية للخدمات الطبية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

البورصة تخسر 375 مليون جنيه دفعت مشتريات الأجانب البورصة المصرية، إلى الصعود بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 375 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 972.491 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 3.5 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 75.8 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 113.3 مليون جنيه، 162.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 20.1 مليون جنيه، 363.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 16999 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% عند مستوى 2840 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 16784 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 899 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2271 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 497 نقطة.

وارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 82 شركة، ولم تتغير 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 20.77 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 1.77 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.27%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 17.41 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.96%

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 12.98 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.87%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 24.89 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.24%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 31.34 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.49%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 10.20 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.32%

- السويدى إليكتريك بسعر إغلاق 208.62 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 56.45 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.41%

- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.31 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%

مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية