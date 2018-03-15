أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 15-3-2018







كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 15-3-2018، وجاءت أبرزها إصدار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم (355) لسنة 2018، اليوم الخميس، بشأن إيقاف استفادة أحد العملاء من التعامل (شراءً) فى سوق الأوراق المالية، وذلك لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وبما لا يجاوز المدد المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2017، وحمل الكود رقم 2231897.

مباشر تتوقع تراجع ايجى اكس 30

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس، على تراجع بعد أن وصل بالقرب من مستوى 17,100 نقطة ثم بدأ فى التراجع ليغلق عند 16,880 نقطةوسط أحجام تداول أعلى من متوسطة.

وتوقعت مباشر، أن يستمر تراجع المؤشر الرئيسى نحو مستويات 16,850-16,750 نقطة قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى، .وعلى الجانب الآخر يعتبر مستوى 17,100-17,500 نقطة يعتبروا مستويات المقاومة الأقرب.



البورصة المصرية

الرقابة المالية توقف عميل من الشراء بالبورصة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم (355) لسنة 2018، اليوم الخميس، بشأن إيقاف استفادة أحد العملاء من التعامل (شراءً) فى سوق الأوراق المالية، وذلك لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وبما لا يجاوز المدد المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2017، وحمل الكود رقم 2231897.

وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أصدرت القرار رقم 40 لسنة 2017، بشأن الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصة المصرية.

وجاء نص القرار:

المادة الأولى

للهيئة فى حال قيامها بالتحقيق فى التعاملات التى تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات، أن تتخذ – فى الحالات التى تستوجب ذلك- أيا من الإجراءات الاحترازية التالية:

1- إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل فى الأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش – الشراء والبيع فى ذات الجلسة) خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

2- إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء فى السوق فقط خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهما أقرب.

البورصة تخسر 375 مليون جنيه

دفعت مشتريات الأجانب البورصة المصرية، إلى الصعود بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 375 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 972.491 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 3.5 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 75.8 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 113.3 مليون جنيه، 162.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 20.1 مليون جنيه، 363.8 مليون جنيه، على التوالى.



البورصة المصرية

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 16999 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% عند مستوى 2840 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 16784 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 899 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2271 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 497 نقطة.

وارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 82 شركة، ولم تتغير 34 شركة.