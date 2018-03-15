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الخميس، 15 مارس 2018 09:32 م
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أبناء السويس بمؤتمر: سنشارك في الانتخابات والسيسي انتصر علي الارهاب

الخميس، 15 مارس 2018 09:06 م
أبناء السويس بمؤتمر: سنشارك في الانتخابات والسيسي انتصر علي الارهاب جانب من الحضور بالمؤتمر





السويس- سيد نون
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نظمت حملة كلنا معاك من اجل مصر مؤتمر حاشد بمدينة العبور بالسويس أكد من خلاله الحضور بالمؤتمر مشاركة أبناء المحافظة في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات.
 
وبدأ المؤتمر بتلاوة القران الكريم ثم السلام الجمهوري ثم كلمات القيادات السياسية والشعبية بالمحافظة.
 
وقامت قوات الشرطة بتأمين المؤتمر ومداخل ومخارج المؤتمر عن طريق بوابات اليكترونية.
 
وقال هاني سيد شحاته، منظم المؤتمر، إننا نؤكد اليوم أن أبناء محافظة السويس يد واحدة واننا سنشارك جميعا في انتخابات الرئاسة حتي يعلم العالم أجمع ان شعب مصر يقف خلف القيادة السياسية.
 
وأشار شحاته، أن الجميع شهد خلال الأربع أعوام الماضية كم الإنجازات لكبيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي وكيف قام بقيادة مصر في مواجهه الإرهاب، وأطلب من الجميع أن يتابع ما يحدث بدول مجاورة دمرها الإرهاب ليعلم كيف انتصر الرئيس السيسي علي الإرهاب، ولذلك ندعوا الشعب المصري بأكمله للنزول في انتخابات الرئاسة والمشاركة بفاعلية كبيرة.
 
 

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