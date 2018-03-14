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9 أبريل.. الحكم على مستشار فى قضية رشوة بالإسكندرية

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:30 م
9 أبريل.. الحكم على مستشار فى قضية رشوة بالإسكندرية محكمة - أرشيفية





الإسكندرية أسماء على بدر
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أجل المستشار وحيد صبرى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، القضية رقم 23957 لسنة 2016، المتهم فيها "ع.ح" قاضى جنايات سابقا وآخرون، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية رشوة المستشار"، لجلسة 9 إبريل القادم للنطق بالحكم.
 
واستمعت المحكمة، برئاسة المستشار وحيد صبرى، وعضوية المستشارين طارق حافظ ومجدى سلامة، وامانه سر فايز القطعانى ومصطفى حسان، إلى دفاع المتهمين، وباشرت خلال الجلسات السابقة تفريغ التسجيلات ومقاطع الفيديو المحرزة بالقضية رقم 23957 لسنة 2016، في حضور المتهمين والدفاع.
 
كان المستشار محمد وجيه، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، ألقى القبض على القاضي المتهم "ع.ح" داخل إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لإذن النيابة وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، وألقى القبض عليه أثناء اتفاقه مع آخرين على تلقى رشوة قدرها 650 ألف جنيه منهم نظير الحكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين فى قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات.
 
 

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