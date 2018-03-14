74% نموا فى أرباح بايونيرز للاستثمارات المالية فى الربع الرابع من 2017







كتب هانى الحوتى

كشفت القوائم المالية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المجمعة السنوية للعام المالى 2017، عن استمرار نمو إجمالى أصول المجموعة مع نهاية 2017 إلى 21.588 مليار جنيه مقابل 20.231 مليار فى 2016 بزيادة قدرها 1.357مليار جنيه، مدعومة بقوة من نمو أصول قطاع الإسكان والتعمير واستمرارا فى استراتيجية الشركة فى دعم أصولها بمعدلات نمو جيدة.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة من 6.880 مليار جنيه فى نفس الفترة المماثلة من عام 2016 إلى 8.239 مليار جنيه، بنمو قدره 19.75 % عن الفترة المقارنة، وبنمو قدره 2.464 مليار جنيه، عن إيرادات التسعة أشهر لـ2017 متماشية مع توقعات الشركة لمعدلات النمو السنوية، ولا تزال الشركة مستمرة فى تحقيق معدلات نمو النشاط المستهدفة من إدارة الشركة، لذا فإن الشركة تتوقع زيادة معدلات النمو المتصاعدة فى العام المالى المقبل 2018، فى ظل توقع الشركة معدلات نمو جيدة للاقتصاد المصرى خلال العام المقبل تتراوح بين 5 -5.5%، وهو ما سينعكس بلا شك على معدلات نمو جيدة فى أنشطة الشركة المختلفة ( الصناعية – الاستثمارات المالية – العقارية).

وحققت الشركة - وفق بيان قدمته الشركة للبورصة - مجمل ربح قدره 2.157 مليار جنيه مقابل 1.837 مليار جنيه فى 2016، بنمو قدره 17.39 % ليبلغ صافى الربح المجمع للمجموعة (قبل خصم حقوق الأقلية ) إلى 1.142 مليار جنيه، مقابل 1.084 مليار جنيه فى 2016 ، ويبلغ صافى الربح (بعد خصم حقوق الأقلية) 741.698 مليون جنيه مقابل 704.272 مليون جنيه بنمو قدرة 5.31%.

ولنمو بلغ 94.2%، ارتفع صافى ربح الشركة المجمع فى الربع الرابع من 2017 (قبل خصم حقوق الأقلية) إلى 444.860 مليون جنيه مقابل 229.1 مليون جنيه فى الفترة المقابلة.

وقفز صافى الربح فى الربع الرابع ( بعد خصم حقوق الأقلية) إلى 338.7 مليون جنيه، مقابل 194.244 مليون جنيه بنمو قدره 74.4%.

وبلغ إجمالى حقوق الملكية فى 31/12/2017 مبلغ 9.213.227.033 جنيه، مقابل مبلغ 8.156.897.971 جنيه فى 31/12/2016 بمعدل نمو قدره 12.95%.

وقال وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة، إن نتائج أعمال المجموعة تعكس استمرار الأداء المالى الإيجابى للشركة على مدار السنوات الأخيرة.

وتابع: وضعنا فى المجموعة خطة متفائلة خلال عام 2018 تستهدف تنمية أعمال شركات المجموعة، طبقا لتوقعاتنا، بأن يكون هناك انتعاش كبير في الاقتصاد المصرى، مع تحسن المؤشرات المالية، واستقرار سعر الصرف، وبدأ تراجع معدلات الفائدة، لذا نتوقع أن تتدفق القوة الشرائية عائدة للاقتصاد بشكل أعلى بكثير من عام 2017، والتى من المتوقع أن تتوجه إما للقطاع العقارى أو البورصة (قطاع الخدمات المالية) أو كليهما والشركة لاعب رئيسى فى هذين القطاعين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة: نهدف دائما إلى تدعيم أصول الشركة بمجموعة من الأصول الجيدة، ونعمل دائما على تدعيم حقوق مساهمينا بشكل مستمر، لذلك فإن الفرص الاسثتمارية التى ستتوفر لدينا، وتكون تدعيما جيدا لحقوق المساهمين، وأصول الشركة سنعمل دائما جاهدين للفوز بها، خاصة وأننا دائما نعمل على تدعيم كوادرنا البشرية فى جميع القطاعات، خاصة مع توقعنا لزخم كبير فى أنشطة الشركة فى عام 2018، كذلك فإن لجنة الاستثمار بالمجموعة تعمل دائما على تحليل واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، سواء فى قطاعات مجال عمل المجموعة، أو قطاعات جديدة جاذبة للاستثمار، ولا يوجد لدينا قيود فى الدخول لقطاعات جديدة.

وتعليقا على توقعات أداء قطاعات الشركة المختلفة للعام 2018 أضاف رئيس مجلس الإدارة: بالنسبة للقطاع العقارى يعد أهم القطاعات الاستراتيجية فى المجموعة، ونعمل بشكل مستمر على تطويره، والبحث على فرص استثمارية جديدة، خاصة أن الدولة الآن تولى أهمية كبيرة للقطاع فى دعم النمو الاقتصادى بشكل عام، بالإضافة إلى أننا نمتلك مجموعة متنوعة من الشركات العقارية ذات الأصول الجيدة التى تحقق لنا مرونة كبيرة للغاية فى قدرتنا على التطور والنمو فى القطاع، وأصبحنا حاليا من رواد قطاع الاستثمار والتطوير العقارى، مع دخول رؤية العقارية للمجموعة.

وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية، توقع وليد ذكى، أن يتزامن مع طروحات الحكومة، وانخفاض التكلفة التمويلية، وانخفاض التضخم، مما يعمل على انتعاش قطاع الخدمات المالية لدينا خلال العامين المقبلين، ونتوقع كما من الطروحات الخاصة والعامة خلال 2018 لم تشهدها البورصة من قبل، لذلك قمنا بعملية تعيين كوادر كثيرة فى قطاع الخدمات المالية، وقمنا بعملية ترتيب للقطاع المالى، لأننا نتوقع زخم كبير فى 2018"، واستطاع قطاع إدارة الأصول بالمجموعة اكتساب نحو 450 - 500 مليون جنيه جديدة عام 2017.

بالنسبة للقطاع الصناعى، فعام 2018 سيكون عام الحصاد لمجهودات كبيرة تم بذلها فى شركات القطاع بالمجموعة، فشركة الكابلات الكهربائية شهدت تحول كبير فى ربحيتها، من خلال تحول شركة الجيزة باور للعمل بكامل قوتها، بالإضافة لحصولها على تعاقدات جديدة بربحية معقولة، وتوسع سوق البنية التحتية فى الاقتصاد حاليا بشكل غير مسبوق، واستهداف فتح باب التصدير لمنتجات الشركة سيكونان من العوامل المؤثرة على تطور الشركة، أما بالنسبة ليونفرسال لمواد التعبئة فالشركة تسير بخطى ثابتة، وحققت نموا غير مسبوق فى الإيرادات والمبيعات فى آخر قوائم مالية، وننتظر منها نموا أقوى فى الإيرادات الفترة القادمة، أما بالنسبة إلى أراب ديرى نعمل على زيادة معدلات الإنتاج والتصدير واجتذبنا كوادر بشرية جديدة للشركة، ستدعم بقوة أداء الشركة خلال العام المقبل، ونصدر لحوالى 11 دولة ما بين أفريقيا وآسيا، ونعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا أمام منتجات الشركة.



حول مجموعة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

مجموعة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية هى شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية، وتعد إحدى أكبر المجموعات الرائدة فى مجال الاستثمار و الخدمات المالية فى المنطقة، حيث تقوم بالاستحواذ واعادة الهيكلة وتأسيس المشروعات الجديدة فى ثلاثة قطاعات رئيسية متخصصة وهى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وقطاع الإسكان والمقاولات والقطاع الصناعى، وأصبحت واحدة من أكبر الكيانات الاستثمارية، ليس فقط فى السوق المصرية، لكن فى المنطقة العربية ككل، لتضم تحت مظلتها حاليا 57 شركة تابعة منهم 9 شركة مقيدة بالبورصة المصرية هذا و يبلغ راسمال الشركة 3.6 مليار جنيه.