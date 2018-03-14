7 قتلى على الأقل فى تفجير استهدف مركزاً للشرطة بلاهور شرقى باكستان







كتب أحمد عبد الرحمن

قالت مصادر رسمية باكستانية، إن 7 قتلى على الأقل سقطوا فى تفجير استهدف مركزاً للشرطة بلاهور شرقى البلاد، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.