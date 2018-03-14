18 مارس.. "تجارة المنوفية" تبدأ مقابلات طلاب الدراسات العليا بنظام الساعات







المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور شوقى الصباغ عميد كلية التجارة جامعة المنوفية، عن بدء المقابلات الشخصية للطلاب المقيدين للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة دورة فبراير للدبلومات المهنية Mba تمهيدى ماجستير ودكتوراه يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس الجارى.

وأشار الدكتور شريف عبد الوهاب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن قسم الرياضة والتأمين والإحصاء سوف يبدأ مقابلة الطلاب المقيدين يوم الأحد 18 مارس الجارى فى الثانية عشر ظهرًا، بينما يبدأ قسم المحاسبة المقابلات الشخصية للطلاب يوم الثلاثاء 20 مارس فى الثانية عشر ظهرًا.

يذكر أن كلية التجارة جامعة المنوفية قد قامت بتعديل لائحة الدراسات العليا للدراسة بنظام الساعات المعتمدة فى الدبلومات المهنية للماجستير والدكتوراه Mba فى تخصصات المحاسبة والاقتصاد والإدارة والرياضة والتأمين وتستقبل الخريجين فى كلية التجارة والتخصصات الأخرى بالكليات والطلاب الوافدين.