video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

​جامعة مصر تستضيف ائتلاف دعم مصر للحديث عن دور الشباب بمشاركة 1000 طالب

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:47 م
​جامعة مصر تستضيف ائتلاف دعم مصر للحديث عن دور الشباب بمشاركة 1000 طالب ​جامعة مصر تستضيف مؤتمر "الشباب وبناء الدولة" بمشاركة جامعات أكتوبر الخاصة





كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

استضافت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ائتلاف دعم مصر فى مؤتمر تحت عنوان "الشباب وبناء الدولة"، الذى يستهدف بحث تفعيل دور الشباب فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنظم المؤتمر مؤسسة الأهرام بالتعاون مع الاتحاد العربى لإعداد القيادات الشبابية، بمشاركة 1000 طالب وطالبة من 4 جامعات خاصة على مستوى مدينة 6 أكتوبر؛ لحث الشباب على المشاركة الإيجابية فى الحياة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية.

حاور الطلاب خلال المؤتمر كلا من، المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتورة جهاد عامر نائب رئيس الاتحاد العربى لإعداد القيادات، والدكتور صبحى عسيلة مدير تحرير الأهرام، والدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وفى هذا الإطار، أشاد المهندس محمد السويدى، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالمشروعات الصغيرة التى عرضها طلاب جامعة مصر على أعضاء الائتلاف قبل بدء المؤتمر، مع الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة ومنسق المؤتمر، إذ قدمت كل مجموعة من الطلبة شرحا وافيا عن مشروعها، وأثنى أعضاء وفد الائتلاف على مشروع توسعات الجامعة بعدما قدمت دكتورة لمياء سامح، أستاذ الصحافة بإعلام جامعة مصر، شرحا دقيقا لماكيت المشروع.

وانطلق المؤتمر من داخل دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بآيات قرآنية تلاها أحد طلاب الجامعة، وأكدت الدكتورة ياسمين الكاشف، أن الجامعة دائما ما يقترن اسمها بمصر، وتتلاحم مع أحلام الوطن وآماله كترس يعمل ليل نهار لتنمية ورفعة الوطن.

وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن جمعية ائتلاف دعم مصر لا يتجاوز عُمر رئيس مجلس إدارتها 45 عاما، وتقدم للمجتمع مجموعة من الدراسات القوية التى لها دور فاعل فى بيان الإحصاءات وتقييم عدد من المشروعات الشبابية، موضحا الملتحقين بالجمعية يستطيعون اكتساب الخبرات من واقع المشكلات التى تطرأ له وتعترض طريقة من خلال اكتساب الخبر من أصحاب الصناعات لتجاوزها.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى الحل الوحيد لمشكلة مصر الاقتصادية، مطالبا بتسهيل تسجيل الشباب لإنشاء شركاتهم الصغيرة، ونوّه السويدى بضرورة التواصل مع الشباب وشرح ما تقوم به الدولة من مشروعات لزيادة سرعة نمو الاقتصاد المصرى، متابعا: "هناك كثير من التحديات والشائعات ورسائل الإحباط التى وصلت للشباب، ولا بد من الوقف ضدها بالتوضيح".

واختتم المؤتمر بصعود خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، للمنصة وتكريم أعضاء الائتلاف بإهدائهم درع الجامعة، وتقدمت الدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب والمنسق التنفيذى لمؤتمرات الشباب، بالشكر والتقدير لحسن الضيافة، ورقى الحوار المتبادل بين الطلبة وأعضاء الائتلاف، الذى شارك فيه رؤساء جامعات أكتوبر للعلوم الحديثة، والنيل، والأهرام الكندية، و6 أكتوبر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة مصر فى حوار لـ"اليوم السابع": "البناطيل المقطعة حرية شخصية".. "الأعلى للجامعات" يحصل 10 آلاف جنيه "إتاوة" سنوية من المنتدبين.. محمد العزازى: انعدام الثقة بين الدولة والجامعات الخاصة أهم العقبات

دعم مصر

جامعة مصر

جامعات خاصة

اخبار مصر

اخبار الجامعات

دور الشباب

ائتلاف دعم مصر

الاغلبية البرلمانية




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة