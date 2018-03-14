​جامعة مصر تستضيف ائتلاف دعم مصر للحديث عن دور الشباب بمشاركة 1000 طالب







كتب وائل ربيعى

استضافت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ائتلاف دعم مصر فى مؤتمر تحت عنوان "الشباب وبناء الدولة"، الذى يستهدف بحث تفعيل دور الشباب فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنظم المؤتمر مؤسسة الأهرام بالتعاون مع الاتحاد العربى لإعداد القيادات الشبابية، بمشاركة 1000 طالب وطالبة من 4 جامعات خاصة على مستوى مدينة 6 أكتوبر؛ لحث الشباب على المشاركة الإيجابية فى الحياة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية.

حاور الطلاب خلال المؤتمر كلا من، المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتورة جهاد عامر نائب رئيس الاتحاد العربى لإعداد القيادات، والدكتور صبحى عسيلة مدير تحرير الأهرام، والدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وفى هذا الإطار، أشاد المهندس محمد السويدى، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالمشروعات الصغيرة التى عرضها طلاب جامعة مصر على أعضاء الائتلاف قبل بدء المؤتمر، مع الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة ومنسق المؤتمر، إذ قدمت كل مجموعة من الطلبة شرحا وافيا عن مشروعها، وأثنى أعضاء وفد الائتلاف على مشروع توسعات الجامعة بعدما قدمت دكتورة لمياء سامح، أستاذ الصحافة بإعلام جامعة مصر، شرحا دقيقا لماكيت المشروع.

وانطلق المؤتمر من داخل دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بآيات قرآنية تلاها أحد طلاب الجامعة، وأكدت الدكتورة ياسمين الكاشف، أن الجامعة دائما ما يقترن اسمها بمصر، وتتلاحم مع أحلام الوطن وآماله كترس يعمل ليل نهار لتنمية ورفعة الوطن.

وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن جمعية ائتلاف دعم مصر لا يتجاوز عُمر رئيس مجلس إدارتها 45 عاما، وتقدم للمجتمع مجموعة من الدراسات القوية التى لها دور فاعل فى بيان الإحصاءات وتقييم عدد من المشروعات الشبابية، موضحا الملتحقين بالجمعية يستطيعون اكتساب الخبرات من واقع المشكلات التى تطرأ له وتعترض طريقة من خلال اكتساب الخبر من أصحاب الصناعات لتجاوزها.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى الحل الوحيد لمشكلة مصر الاقتصادية، مطالبا بتسهيل تسجيل الشباب لإنشاء شركاتهم الصغيرة، ونوّه السويدى بضرورة التواصل مع الشباب وشرح ما تقوم به الدولة من مشروعات لزيادة سرعة نمو الاقتصاد المصرى، متابعا: "هناك كثير من التحديات والشائعات ورسائل الإحباط التى وصلت للشباب، ولا بد من الوقف ضدها بالتوضيح".

واختتم المؤتمر بصعود خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، للمنصة وتكريم أعضاء الائتلاف بإهدائهم درع الجامعة، وتقدمت الدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب والمنسق التنفيذى لمؤتمرات الشباب، بالشكر والتقدير لحسن الضيافة، ورقى الحوار المتبادل بين الطلبة وأعضاء الائتلاف، الذى شارك فيه رؤساء جامعات أكتوبر للعلوم الحديثة، والنيل، والأهرام الكندية، و6 أكتوبر.