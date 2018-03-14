video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

يورستات: الناتج الصناعى لمنطقة اليورو يتراجع 1% فى يناير بسبب الطاقة

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:22 م
يورستات: الناتج الصناعى لمنطقة اليورو يتراجع 1% فى يناير بسبب الطاقة يورو





رويترز
إضافة تعليق

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى "يورستات"، اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعى فى منطقة اليورو جاء أضعف من المتوقع فى يناير الماضى، ما يرجع فى الأساس لهبوط حاد فى إنتاج الطاقة.

وبحسب البيانات، تراجع الإنتاج فى الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو 1% على أساس شهرى فى يناير، بينما ارتفع 2.7% على أساس سنوى، وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا تراجعا شهريا بنسبة 0.4% فقط وارتفاعا سنويا بنسبة 4.7%.

وعدل "يوروستات" البيانات السنوية لشهر ديسمبر بالرفع، إلى نمو نسبته 5.3%مقارنة مع 5.2% فى التقديرات السابقة، وشكلت الطاقة أكبر ضغط نزولى على الإنتاج الكلى بسبب انخفاض إنتاج القطاع 6.6% على أساس شهرى و10.4% على أساس سنوى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا وألمانيا تؤجلان خططا إصلاحية لمنطقة اليورو

أخبار الاقتصاد

الطاقة

اليورو

منطقة اليورو




لا تفوتك
"العامة للاستعلامات" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج

"العامة للاستعلامات" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

العالم يودع ستيفن هوكينج "معجزة"القرن21.. وفاة عالم الفيزياء البريطانى الأكثر شهرة.. أصيب بمرض عصبى فى العشرين من عمره وتوقع الأطباء وفاته بعد عامين على أقصى تقدير .. أهدى البشرية 15كتابا وحصل على 12درجة علمية

العالم يودع ستيفن هوكينج "معجزة"القرن21.. وفاة عالم الفيزياء البريطانى الأكثر شهرة.. أصيب بمرض عصبى فى العشرين من عمره وتوقع الأطباء وفاته بعد عامين على أقصى تقدير .. أهدى البشرية 15كتابا وحصل على 12درجة علمية

جماهير الأهلى لـ"السعيد" بعد قرار عرضه للبيع: شوفلك شقة بره ياعبد الله".. الخطيب يُنهى رحلة صانع ألعاب الفريق.. عبد الحفيظ يعلن حيثيات القرار.. والسوشيال ميديا تؤيد المجلس.. و"الدون" حديث بعثة الأحمر فى الجابون

جماهير الأهلى لـ"السعيد" بعد قرار عرضه للبيع: شوفلك شقة بره ياعبد الله".. الخطيب يُنهى رحلة صانع ألعاب الفريق.. عبد الحفيظ يعلن حيثيات القرار.. والسوشيال ميديا تؤيد المجلس.. و"الدون" حديث بعثة الأحمر فى الجابون

صورة اليوم.. ضحكة طفل صافية تنور الكون

صورة اليوم.. ضحكة طفل صافية تنور الكون

سخرية محمد صلاح من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الانجليزية

سخرية محمد صلاح من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الانجليزية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة