يورستات: الناتج الصناعى لمنطقة اليورو يتراجع 1% فى يناير بسبب الطاقة







رويترز

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى "يورستات"، اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعى فى منطقة اليورو جاء أضعف من المتوقع فى يناير الماضى، ما يرجع فى الأساس لهبوط حاد فى إنتاج الطاقة.

وبحسب البيانات، تراجع الإنتاج فى الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو 1% على أساس شهرى فى يناير، بينما ارتفع 2.7% على أساس سنوى، وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا تراجعا شهريا بنسبة 0.4% فقط وارتفاعا سنويا بنسبة 4.7%.

وعدل "يوروستات" البيانات السنوية لشهر ديسمبر بالرفع، إلى نمو نسبته 5.3%مقارنة مع 5.2% فى التقديرات السابقة، وشكلت الطاقة أكبر ضغط نزولى على الإنتاج الكلى بسبب انخفاض إنتاج القطاع 6.6% على أساس شهرى و10.4% على أساس سنوى.