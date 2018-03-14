وكيل تعليم الوادى الجديد يحيل إدارة مدرسة ابتدائى للتحقيق لمخالفات بها







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قرر الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إحالة إدارة مدرسة صلاح الدين الابتدائية بالخارجة للتحقيق، وذلك بسبب وجود مخالفات بالمدرسة، تمثلت فى قيام تلاميذ الصف الرابع الابتدائى بالعبث بكابلات الكهرباء أثناء حصة النشاط، بالتزامن مع جولة وكيل الوزارة المفاجئة للمدرسة، حيث شدد التداوى على ضرورة التحقيق مع المقصرين بواسطة الشئون القانونية، واتخاذ الجزاءات المناسبة حيال ذلك .

وكان التداوى أثناء زياراته المفاجئة للمدارس، تفقد مدرسة صلاح الدين الابتدائية والاعداية، وتابه سلامة بوابة المدرسة، واطمئن على ملاعب المدرسة المخصصة لممارسة الأنشطة، ونظافة المدرسة، لتكن لائقة بطلابها، ومنح معلم التربية الرياضية بالمدرسة، وذلك لتفعيل الأنشطة الرياضية بالمدرسة .