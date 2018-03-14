وكيل تعليم الأقصر يبحث مع مديرى مدارس الطود الاستعداد لانتخابات الرئاسة







الأقصر – أحمد مرعى

عقد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمديرى المدارس والعاملين بإدارة الطود التعليمية بحضور قيادات الإدارة ونقابة المعلمين ومجلس الأمناء، لبحث استعدادات المدارس المقرر تخصيصها كلجان خلال فترة الانتخابات الرئاسية التى ستقام 26و27و28 مارس الجارى، وذلك فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر بضرورة التأكد من استعداد مقار اللجان لاستقبال الناخبين.

ومن جانبه، أكد طه بخيت، على استمرار متابعة المدارس المقررة كلجان انتخابية للوقوف على كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين والقائمين على العملية التعليمية وتواجد مديرى المدارس طوال فترة الانتخابات لتذليل العقبات داخل اللجان، موجهاً تعليماته بتشكيل غرفة عمليات للمتابعة ابتداء من 23 مارس الجارى، كما أكد على ضرورة المشاركة الإيجابية كواجب وطنى والتكاتف لإعلاء مصلحة الوطن.