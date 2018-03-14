وكيل التعليم بالوادى الجديد يشهد نهائي أوائل الطلاب للتعليم الفني الصناعي







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

شهد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، فعاليات نهائي المحافظة في أوائل الطلبة للتعليم الفني الصناعي للعام الدراسي 2017 / 2018 م بمدرسة الثانوية بنات للتعليم الفني الصناعي بإدارة الخارجة التعليمية، وبحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية، وناصف أنيسي محمد مدير عام التعليم العام و أنور فرجة مدير عام إدارة الخارجة التعليمية وحمام سيف الدين رئيس مجلس أمناء وآباء إدارة الخارجة التعليمية ونائب آباء المحافظة، وقدري عبد العزيز موجه عام اللغة العربية ومحمود حسن آدم مدير إدارة التعليم الصناعي بديوان عام المديرية .

أسفرت النتائج عن فوز الخارجة الثانوية الصناعية بنين في تخصص " تركيبات و معدات كهربائية – وتبريد وتكييف الهواء " مدرسة الخارجة الصناعية بنات في تخصص ” التريكو الآلي – الزخرفة والإعلان والتنسيق " ، وموط الثانوية الصناعية بنات في تخصص " ملابس جاهزة " .

كما فاز تخصص العمارة بمدرسة موط الثانوية الصناعية بنين على الفرافرة الصناعية بالأسبوع المنصرم حيث منح التداوي الجوائز للمدارس الفائزة معربا عن مدى سعادته لتنظيم مسابقات أوائل الطلبة في التعليم الفني الصناعي مؤكدًا على أهمية التعليم الفني الناجح طبقًا لتوجهات معالي وزير التعليم والتعليم الفني الدكتور / طارق شوقي بأن التعليم الفني هو قاطرة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري .

جدير بالذكر أن الإدارات المشاركة هي ( الخارجة – والداخلة – والفرافرة ) بمدارس الخارجة الثانوية الصناعية بنين والثانوية الصناعية بنات و موط الثانوية الصناعية بنين وموط الثانوية الصناعية بنات وأبو بكر الصديق الصناعية بالفرافرة أقسام البنين " تركيبات و معدات كهربائية – وتبريد وتكييف الهواء " بنات " ملابس جاهزة – التريكو الآلي – الزخرفة والإعلان والتنسيق "