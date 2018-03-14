وكالة معا الفلسطينية: إضراب شامل فى المدارس ومديريات التعليم بقطاع غزة







كتب أحمد جمعة

قالت وكالة معا الفلسطينية، إنه قطاع غزة شهد إضرابا شاملا فى كل المدارس الحكومية ومديريات التعليم، اليوم الأربعاء، بدعوة من نقابة المعلمين فى القطاع احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

وفى هذا الإطار، قالت نقابة المعلمين الفلسطينيين، فى بيان صادر عنها اليوم، إن أبواب المدارس ووزارة التعليم والمديريات مغلقة بشكل كامل اليوم، رفضا للتقاعد المالى المفروض على المعلمين، وسياسة التفريق بين معلمى المحافظات الشمالية والجنوبية، وللمطالبة بصرف رواتب وعلاوات معلمى السلطة فى غزة كاملة، أسوة بمعلمى السلطة فى "رام الله".

ودعمت نقابة الموظفين الفلسطينيين فى القطاع، الإضراب الذى دعت له نقابة المعلمين فى المدارس الحكومية ومرافق وزارة التربية والتعليم اليوم، مؤكدة دعمها لحقوقهم الوظيفية ومطالبهم المشروعة، وموجهة التحية للمعلمين الذين يؤدون خدماتهم الوظيفية للمواطن دون كلل أو ملل.