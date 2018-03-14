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وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:25 م
وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود الديوان الملكى السعودى





وكالات
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أعلن الديوان الملكى السعودي، وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الديوان الملكى إلى أنه ستقام الصلاة على الأمير الراحل غدا الخميس، بعد صلاة العصر فى المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 

 


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الأمير خالد بن عبدالله

السعودية

الديوان الملكي

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