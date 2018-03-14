





وكالات

أعلن الديوان الملكى السعودي، وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الديوان الملكى إلى أنه ستقام الصلاة على الأمير الراحل غدا الخميس، بعد صلاة العصر فى المسجد الحرام بمكة المكرمة.