وصول 98 رحلة مصرية لمطار القاهرة على متنها أكثر من 7 آلاف راكب

وصول 98 رحلة مصرية لمطار القاهرة على متنها أكثر من 7 آلاف راكبالأربعاء، 14 مارس 2018 10:12 م
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصول 98 رحلة دولية وداخلية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران وكان على متنها 7 آلاف و122 راكب من مختلف الجنسيات قادمين فى رحلات مباشرة إلى مصر وآخرين في رحلة ترانزيت.
ووصل المطار 70 رحلة دولية قادمة من عدة دول عربية وأجنبية وكان على متنها نحو 7 آلاف راكب فيما وصلت إلى المطار 28 رحلة اخرى قادمات من المدن السياحية المصرية وكان على متنها نحو ألفى راكب.
وقامت سلطات المطار بالتعاون والتنسيق مع العلاقات العامة بشركة مصر للطيران بتخصيص فرق من إدارتى العلاقات العامة بالشركتين لاستقبال وتوجيه الركاب وتسفير ركاب الترانزيت وشهدت معظم الرحلات وصولا في مواعيدها المقررة حسب جدول التشغيل.
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