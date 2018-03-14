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وصول و سفر 2631 راكبا بموانئ البحر الأحمر وتداول 618 شاحنة

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:18 ص
وصول و سفر 2631 راكبا بموانئ البحر الأحمر وتداول 618 شاحنة سفن حاويات -ارشيفية





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن و هى مسرة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس ، وعلى متنها 471 راكبا و 105 شاحنات بضائع و 15 شاحنة عفش ركاب و 14 سيارة ، كما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 113 راكب و 100 شاحنة و 3 سيارة .

 

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 107 ركاب و 88 شاحنة و 9 سيارات ، وغادرت ثلاث سفن و هى مسرة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس و على متنهم 336 راكب و 151 شاحنة بضائع و 11 سيارة .

 

على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1604 ركاب و تداول 159 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 194 راكبا و 11 براد و 11 تريلا و 24 سيارة تصدير و 4 باص جيت، كما تغادر السفينتين برنسيسة و بريدج 394 راكب و 31 براد و 3 تريلا .

 

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى برنسيسة ، سينا ، بريدج و على متنهم 244 راكب و 13 براد و 13 تريلا و 47 سيارة تصدير فيما غادرت ثلاث سفن و هى برنسيسة ، سينا ، بريدج و على متنهم 772 راكب و 56 براد و 21 تريلا و 1 سيارة .


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