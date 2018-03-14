وزير قطاع الأعمال: التبادل التجارى مع أوكرانيا سجل 2 مليار دولار 2017







كتب عبد الحليم سالم

استقبل خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، هينادي لاتي سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى مختلف المجالات بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الأوكرانى.

فى بداية اللقاء، أبدى الوزير ترحيبه بالسفير الأوكرانى والوفد المرافق له، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات الأوكرانية فى عدد من القطاعات الصناعية، إلى جانب وجود فرص استثمارية أمام الشركات الأوكرانية فى الشركات التابعة للوزارة.

من جانبه، أكد السفير أن أوكرانيا تعتبر مصر أهم شركائها فى منطقة الشرق الأوسط على كافة المستويات وخاصة العلاقات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين البلدين قد تجاوز 2 مليار دولار فى العام الماضى، إضافة إلى الزيادة الكبيرة فى الصادرات المصرية إلى أوكرانيا.

كما أبدى السفير اهتمام الشركات الأوكرانية بالتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، مستعرضًا عدد من المشروعات الاستثمارية التى شاركت بها الشركات الأوكرانية فى مصر فى العديد من المجالات.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المجالات لبحث إمكانية التعاون فيها بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الأوكرانى، ومن بينها قطاعى الصناعات الثقيلة والأدوية حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى إحداث تطوير كامل للشركات التابعة لها وخاصة المتعثرة منها يشمل جميع مراحل التصنيع بما يحقق زيادة فى الإنتاجية وتحسين الجودة والقدرة التنافسية. وتم الاتفاق على الترتيب للقاءات مقبلة بين الجانب الأوكرانى وعدد من الشركات التابعة للوزارة لبحث سبل التعاون فى هذه المجالات.