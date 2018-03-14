وزير القوى العاملة يبحث تحديات العمل بصناعة الأسمنت مع إحدى الشركات العالمية







كتب محمود راغب

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، كارلوس جونزالز، رئيس مجلس إدارة شركة سيمكس للأسمنت والعضو المنتدب، وعبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، لمناقشة أوضاع صناعة الأسمنت، والتحديات التى تواجهها وكيفية التغلب عليها، بحضور وفيق بشارة، نائب رئيس الشركة للموارد البشرية، وعبد الناصر بكر رئيس اللجنة النقابية بالشركة، وزينب حجازى، رئيس قطاع العلاقات العامة بالشركة.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تقف خلف المستثمرين وتشجعهم لتقديم المزيد من الإنتاج، فضلا عن تذليل العقبات التى تواجههم من أجل تحقيق نهضة اقتصادية كبرى فى مصر، وتحقيق عائد للجميع، مشيدا بمصنع سيمكس للأسمنت من حيث الاهتمام بالعمالة وتطبيق معايير السلامة المهنية، واستخدام أحدث التقنيات فى الإنتاج.

وأوضح الوزير أن الفترة القادمة سيكون هناك طلب أكبر على العمالة المصرية واستثمارات جديدة ستنشأ فى المنطقة والدول المجاورة مما سيخلق فرص استثمارية جديدة.

وأشاد "سعفان" بالتنظيم النقابي للبناء والأخشاب الذي يسعى لإحداث التوافق بين العمال وأصحاب الأعمال وتحقيق الاستقرار فى مناخ العمل.

من جانبه أشاد " كارلوس" بتعاون الوزير، مؤكدا أن الشركة تهتم فى المقام الأول بعمالها وسلامتهم، فضلا عن العلاقة القوية التى تربط بينهم وبين الإدارة، مشيرا إلى أن الشركة تهتم بالحفاظ على جميع عمالها مهما كانت الظروف الصعبة التى تواجه صناعة الأسمنت فى مصر لإيمان الإدارة بأن القادم أفضل.

وقال إن الشركة حريصة على أن تكون واحدة من الشركات التى ستساهم فى إحداث نقلة نوعية فى مصر، وتحقيق مستقبل مشرق.

وفى نفس السياق أكد "الجمل" أن النقابة تدعم أى مستثمر جاد يساعد فى تحقيق تنمية الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب، وخلق بيئة نظيفة فى المجتمع ، كما تشجع المنافسة بين المنتجين للوصول إلى أسعار تنافسية تحقق صالح الدولة والمستهلك .

وطالب شركات الاسمنت بعدم خلق مبررات غير منطقية تتعلق بقلة المطلوب في السوق ، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يقابله انخفاضا فى الأسعار ، وهذا ما نراه حاليا فى سوق الاسمنت.

وفى ختام اللقاء أهدى الوزير درع الوزارة للشركة على مجهوداتها في تحقيق التنمية ، كما أهدى رئيس الشركة للوزير هدية رمزية تقديرا لمجهوده فى دعم المستثمرين .