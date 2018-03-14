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وزير العدل البريطانى: السجون مجهزة لاستقبال مسلحى داعش العائدين من سوريا

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:50 ص
وزير العدل البريطانى: السجون مجهزة لاستقبال مسلحى داعش العائدين من سوريا الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية





لندن (أ ش أ)
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قال وزير العدل البريطانى ديفيد جوك إنه يتم تجهيز السجون البريطانية حاليا لاستقبال العناصر المسلحة التابعة لتنظيم (داعش) العائدين إلى بريطانيا من سوريا.

وأضاف جوك - وفقا لما نقلته صحيفة (تليجراف) البريطانية اليوم الأربعاء " إن السلطات البريطانية أنجزت الكثير من العمل للاستعداد حال رجوع أعداد كبيرة من مقاتلى داعش البريطانيين إلى الوطن".

وأوضح أن مئات المتطرفين البريطانيين قد يمثلون مشكلة إذا ما رجعوا إلى بريطانيا بعد هزيمة داعش فى سوريا والعراق.

ولم يكشف جوك عن عدد الأشخاص المتوقع عودتهم، وعلى الرغم من ذلك قدرت الحكومة البريطانية،فى وقت سابق،عدد الأشخاص الذين ذهبوا للقتال فى سوريا بـ 850 شخصا.

 


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