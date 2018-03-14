وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره بجزر القمر سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره بجزر القمر سبل تعزيز التعاون المشتركالأربعاء، 14 مارس 2018 08:53 م
وزير الخارجية السعودى عادل الجبير
(أ ش أ)
إضافة تعليق
بحث وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، مع نظيره فى جمهورية جزر القمر المتحدة محمد الأمين سيف، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يدعم العلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أن اللقاء تطرق إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن اللقاء حضره من الجانب السعودى نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية سعيد عثمان سويعد.
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة