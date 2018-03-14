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الأربعاء، 14 مارس 2018 10:32 م
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وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره بجزر القمر سبل تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء، 14 مارس 2018 08:53 م
وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره بجزر القمر سبل تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية السعودى عادل الجبير





(أ ش أ)
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بحث وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، مع نظيره فى جمهورية جزر القمر المتحدة محمد الأمين سيف، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يدعم العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أن اللقاء تطرق إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن اللقاء حضره من الجانب السعودى نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية سعيد عثمان سويعد.

 


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