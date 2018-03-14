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وزير الخارجية الروسى يبحث مع نظيره التركى الأوضاع فى سوريا

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:58 ص
وزير الخارجية الروسى يبحث مع نظيره التركى الأوضاع فى سوريا لافروف وزير الخارجية الروسى





موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بحث فى موسكو اليوم مع نظيره التركى مولود جاويش أوغلو ما آلت إليه الأوضاع فى سوريا، لاسيما مع استمرار التوترات فى منطقتى عفرين والغوطة الشرقية.

وذكرت الخارجية الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه سيتم التطرق خلال المباحثات أيضا إلى مسألة تسليم منظومة الدفاع الجوى الصاروخى "أس 400" إلى تركيا، بالإضافة إلى بحث إمكانية رفع القيود المفروضة على التجارة ومنح تأشيرات السفر منذ تجميد العلاقات الثنائية فى عام 2015.

وأضاف البيان أن تحقيق الاستقرار فى سوريا سيكون من بين نقاط التركيز خلال المحادثات، لافتا إلى أن كلا من روسيا وتركيا ستعملان على تحديد سبل تخفيف حدة التوتر ودفع التسوية السياسية للأزمة السورية، وسيكون هذا اللقاء قبل بدء المحادثات بين وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا (الدول الضامنة للهدنة فى سوريا)؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بشأن سوريا والتى ستجرى بعد غد فى أستانا.

كما أفادت الخارجية الروسية بأنه من بين النقاط الأخرى التى سيتم التطرق إليها خلال المحادثات: تنفيذ العقد الموقّع لتوريد منظومة الدفاع الجوى الصاروخى "أس 400" إلى تركيا، بالإضافة إلى المشروعات الحالية والواعدة فى مجال التعاون العسكرى التقنى الثنائي.

ولم يحدد أى من الجانبين خطط التعاون العسكرى التقنى التى يمكن مناقشتها خلال المحادثات الثنائية.

وفيما يتعلق برفع القيود المفروضة على التأشيرات، أكدت موسكو استعدادها رفع القيود عن فئات معينة من المواطنين الأتراك، إلا أن الجانب الروسى يتوقع تعاونا أكثر فعالية بين الوكالات المعنية فى البلدين فى إطار مكافحة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة.

 


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