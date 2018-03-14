video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الروسى: واشنطن تبنى قاعدة عسكرية شرق نهر الفرات

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:16 م
وزير الخارجية الروسى: واشنطن تبنى قاعدة عسكرية شرق نهر الفرات مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الروسى ونظيره التركى





كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

كشف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإنشاء قاعدة عسكرية شرق نهر الفرات، من أجل البقاء فى سوريا، متهما واشنطن بمحاولة تقسيم سوريا.

 

وفيما يتعلق بقضية الجاسوس الروسى، أعلن لافروف، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى، جاويش أوغلو، أن بلاده مستعدة للإجابة على أسئلة البريطانيين حول قضية الجاسوس سيرجى سكربيل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لافروف: تقديم واشنطن مشروع قرار حول الغوطة يؤكد عدم رغبتها بمحاربة الإرهاب

وزير الخارجية التركى

روسيا

سيرجى لافروف

الجاسوس الروسى سيرجى سكريبل




لا تفوتك
"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة