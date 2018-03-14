وزير الخارجية الروسى: واشنطن تبنى قاعدة عسكرية شرق نهر الفرات







كتب سمير حسنى

كشف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإنشاء قاعدة عسكرية شرق نهر الفرات، من أجل البقاء فى سوريا، متهما واشنطن بمحاولة تقسيم سوريا.

وفيما يتعلق بقضية الجاسوس الروسى، أعلن لافروف، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى، جاويش أوغلو، أن بلاده مستعدة للإجابة على أسئلة البريطانيين حول قضية الجاسوس سيرجى سكربيل.