وزير الخارجية التركى: الوضع فى سوريا يشهد تغيرات إيجابية







كتب سمير حسنى

قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركى، إن مكافحة الإرهاب يمثل أولوية لموسكو وأنقرة، مؤكدا على أهمية تعاون البلدين مجال مكافحة الإرهاب الذى يشكل تهديدا قويا للبلدين.

وحول الوضع السورى، قال الوزير التركى، خلال مؤتمر صحفى مشترك، مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، إن الوضع على الأرض فى سوريا يشهد تغيرات إيجابية، مشددا على مكافحة التنظيمات الإرهابية فى سوريا كجبهة النصرة.

وزعم أوغلو، أن هدف عملية غصن الزيتون هو تدمير الإرهابيين والذين يشكلون تهديدا على أمن أنقرة، وليس السيطرة على الأرض السورية.