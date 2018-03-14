وزير التنمية المحلية يهنئ محافظى بنى سويف والمنيا والفيوم بالعيد القومى

وزير التنمية المحلية يهنئ محافظى بنى سويف والمنيا والفيوم بالعيد القومىالأربعاء، 14 مارس 2018 10:17 ص
اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية
كتب سيد الخلفاوى
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وجه اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية برقيات تهنئة إلى محافظى بني سويف والفيوم والمنيا وجنوب سيناء بمناسبة الأعياد القومية للمحافظات الأربع متمنياً المزيد من التقدم والازدهار للمحافظات ولشعبها الكريم.
جدير بالذكر أن محافظتى الفيوم وبنى سويف تحتفلان بالعيد القومى لهما يوم 15 مارس من كل عام وتحتفل محافظة المنيا بالعيد القومى لها يوم 18 مارس، وتحتفل محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي لها يوم 19 مارس.
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