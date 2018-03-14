وزير التجارة: عقد صفقات تصديرية بـ 130 مليون دولار بمعرض فروت لوجيستيكا

وزير التجارة: عقد صفقات تصديرية بـ 130 مليون دولار بمعرض فروت لوجيستيكاالأربعاء، 14 مارس 2018 12:13 م
كتب – إسلام سعيد
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على مساندة كافة الشركات المصرية المشاركة فى المعارض الخارجية، بما يسهم فى فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى الدور الهام للمعارض الخارجية فى الترويج وتسويق المنتجات المصرية والوصول لعملاء جدد، وتعريف المستهلك الخارجى بالميزات التنافسية والقيمة المضافة للمنتج المصري.
تصريحات الوزير جاءت تعقيبا على تقرير أعده المكتب التجارى المصرى ببرلين حول نتائج المشاركة المصرية فى معرض Fruit Logistica "فروت لوجيستيكا" والذى عقد فى العاصمة الألمانية برلين خلال الشهر الماضي.
وأشار الوزير إلى أن 102 شركة من كبريات الشركات المنتجة للخضراوات والفاكهة الطازجة شاركت بالمعرض، لافتاً إلى نجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببرلين فى المساهمة فى إبرام تعاقدات تصديرية للشركات المصرية بقيمة 130 مليون دولار.
وقال قابيل، إن المشاركة المصرية المتميزة بالمعرض تعكس حرص مجتمع الأعمال المصرى على تعزيز وتدعيم العلاقات المصرية الألمانية على الصعيدين التجاري، والاقتصادي.
من جانبه، أوضح أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن النتائج المتميزة للمكاتب التجارية تعكس توجهات جهاز التمثيل التجارى بمساندة كافة الشركات المصرية المشاركة فى مختلف الفعاليات سواء مؤتمرات او معارض دولية بالخارج، مشيراً إلى أن المكتب التجارى المصرى ببرلين قام بإعداد خطة للترويج للمشاركة المصرية فى المعرض تتمثل فى توفير كافة المعلومات اللازمة للمصدرين المصريين من خلال إعداد دليل للمصدرين للسوق الألمانى إلى جانب إعداد دراسة تسويقية عن سوق الخضراوات والفاكهة الطازجة فى ألمانيا وموافاة الشركات المصرية ببيانات الاتصال بأهم الشركات الألمانية المستوردة إلى جانب الترويج للشركات المصرية لدى المستوردين الألمان.
وأضاف وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، أن جهود المكتب التجارى ببرلين أسفرت أيضا عن التنسيق مع بنك مصر أوروبا لتقديم خدمات وتوفير مصادر التمويل للشركات المصرية المشاركة فى المعرض، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المصرى لتنمية الصادرات على تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة فى ألمانيا وكذا الفرص التصديرية المتاحة.
وأضاف أن معرض Fruit Logistica يعد أهم وأكبر معرض فى مجال الخضراوات والفاكهة الطازجة ويعقد سنوياً منذ عام 1993، مشيراً إلى أن دورة العام الحالى قد شارك فيها نحو 3100 شركة من أكثر من 80 دولة كما حظى المعرض بإقبال كبير حيث زاره نحو 75 ألف زائر يمثلون 130 دولة.
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بواسطة:
أحمد
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هل تعلم يا سيادة الوزير فى أفراد تعمل بالجهاز ما يقرب من 29 عاما ولم يتم أنتدابهم للعمل بمكاتبنا التجارية بالخارج سوى ستة شهور هل تعلم يا سيادة الوزير ما هى النسبة بين 180 شهر إلى 6 شهور هل تعلم يا سيادة الوزير أن كل العاملين معاونيين الخدمة بجهاز التمثيل التجارى أصبحوا ملحقين اداريين هل تعلم يا سيادة الوزير أن كل من له قريب من بعيد أو قريب بجهاز التمثيل التجارى أكتسب صفة الملحق الادارى ما ذنبهم يا سيادة الوزير أنهم لم يحظوا أن يكون لهم قريب أو واسطة بجهاز التمثيل التجارى وأين سيادتكم من تكافؤ الفرص التى تنادى بها الدولة هل تعلم يا سيادة الوزير أين نحن من قرارات وزارة الخارجية فى أمتحانات الاداريين والأنتداب للعمل بالخارج هل تعلم يا سيادة الوزير أننا لم نأخذ مكافأة نهاية الخدمة مثل باقى مؤسسات الدولة عند خروجنا على المعاش هل تعلم يا سيادة الوزير حالتهم النفسية والمعنوية بين زملاؤوهم ونظرتهم إليهم هل تعلم يا سيادة الوزير أن هذا فى ظلم لاحد