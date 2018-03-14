وزير البيئة يناقش خطط وبرامج عمل استراتيجية التنمية المستدامة 2030







كتبت آية دعبس

ترأس الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، اجتماعاً مع فريق العمل المكلف من وزارة التخطيط برئاسة الدكتور حسين أباظة، تم خلاله استعراض ومناقشة الرؤية البيئية ومنهجيات وآليات البعد البيئى فى خطط وبرامج عمل الاستراتيجية، التى أعدتها وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة التى تمت الموافقة عليها، فى إطار استكمال مراجعة وإعداد استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

كما تم خلال الاجتماع الإتفاق على المؤشرات البيئية، وكيفية التوفيق بين الخطط الحالية و منهجيات برامج الأداء والتى سوف تنفذها وزارة البيئة بدءًا من العام المالي الجديد.