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وزير البيئة يبحث إجراءات تقييم التأثير البيئى للمشروعات

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:46 م
وزير البيئة يبحث إجراءات تقييم التأثير البيئى للمشروعات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة





كتبت آية دعبس
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رأس الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، اجتماعا للمسئولين عن الموافقة البيئية على المشروعات ودراسة وتقييم آثارها البيئية، الذى نظمته إيمان المحروقى مساعد الوزير لعمليات الإدارة البيئية، حيث تضمن الاجتماع مراجعة إجراءات ونظم تقييم التأثير البيئى للمشروعات فى ظل القانونين الجديدين للاستثمار والترخيص الصناعى.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، إلى أنه تم التوصل إلى نظام معدل لإجراءات تتوافق مع نظام الشباك الواحد، الذى تطبقه وزارة الاستثمار، وأيضا نظام للعمل مع هيئة التنمية الصناعية المعنية بتطبيق نظام التراخيص الصناعية الجديد.

ويأتى هذا فى إطار سعى وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الصناعة لحل المشاكل والمعوقات التى تواجه الاستثمار الصناعى.

 

 


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