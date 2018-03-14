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الأربعاء، 14 مارس 2018 03:26 م
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وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولى Honeywell الشراكة فى مشروعات التكنولوجيا

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:13 م
وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولى Honeywell الشراكة فى مشروعات التكنولوجيا جانب من لقاء وزير الاتصالات ومسؤولى شركة Honeywell





كتبت هبة السيد
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استقبل المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستيفن جولد، نائب الرئيس ومدير عام Connected Enterprise  لشركة Honeywell (هانيويل) العالمية المتخصصة فى البرمجيات الصناعية والحلول الذكية للأبنية، لبحث سبل الشراكة فى مشروعات تكنولوجيا المعلومات الذكية العملاقة التى تنفذها الدولة، وذلك بحضور دينا تميمى مدير المدن الذكية والمشروعات الكبرى بالشركة.

واستعرض وزير الاتصالات، خلال اللقاء اليوم، توجهات الدولة لإقامة مدن ذكية جديدة فى مصر؛ مشيرا إلى أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الوقت الراهن، لتطبيق أحدث النظم الذكية فى جهات حكومية مختلفة وفقا لاستراتيجية التحول الرقمى المصرى، كما أكد الوزير أهمية مشروع مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية كمنارة للإبداع الفكرى والمعرفى، إذ سيتم استقطاب الكوادر التكنولوجية المتميزة من المبدعين والتقنيين ورواد الأعمال، وإقامة عدد من مراكز التميز والأبحاث والتطوير فى مجالات الحلول الذكية التى تخدم احتياجات المدن الجديدة، مثل نظم النقل الذكية وإدارة المبانى، موضحا الخطة الاستراتيجية لنشر المناطق التكنولوجية فى مختلف المحافظات، إذ شهد العامان السابقان افتتاح 4 مناطق تكنولوجية.

من جانبه، أثنى ستيفن جولد على رؤية وزارة الاتصالات فى توفير أحدث التقنيات فى مجال إنشاء وإدارة المدن الذكية، ونشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات المختلفة، والعمل على تقديم كل جديد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، مؤكدا التزام الشركة نحو التواجد فى السوق المصرية والمشاركة فى تنفيذ المشروعات العملاقة وتقديم خبراتها من الحلول التكنولوجية المتكاملة.

وشركة "هانيويل" العالمية تعمل فى مصر منذ أكثر من 50 عاما فى تقديم الدعم التكنولوجى والحلول الابتكارية للقطاعين العام والخاص على حد السواء، وتخدم قطاعات عديدة مثل الصحة، والتجارة، والمطارات والمنشآت الحكومية.


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