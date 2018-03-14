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الأربعاء، 14 مارس 2018 10:55 ص
خالد صلاح
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وزيرة خارجية كوريا الجنوبية:إقالة تيلرسون لن تؤثر على التنسيق بين سول وواشنطن

الأربعاء، 14 مارس 2018 08:58 ص
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية:إقالة تيلرسون لن تؤثر على التنسيق بين سول وواشنطن تيلرسون





سول (أ ش أ)
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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا اليوم الأربعاء، إن إقالة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون بشكل مفاجئ، لن تؤثر على التنسيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فى السياسات المعنية بكوريا الشمالية.

وأضافت كانج - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن إقالة تيلرسون تغيير مفاجئ، غير أن البلدين يحافظان على نظام التحالف، مشيرة إلى أنه يمكن للطرفين الاستمرار فى فعل ذلك مع الوزير الجديد مايك بومبيو.

وحول خطة زيارتها المزمعة إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، أكدت كانج ضرورة معرفة نتيجة أى تغييرات من الجانب الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن فى تغريدة نشرها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى أمس إقالة تيلرسون وتعيين مدير المخابرات المركزية (سى آى إيه) مايك بومبيو خلفا له .

وكان من المقرر أن تجتمع كانج مع تيلرسون يوم 16 مارس الجارى فى العاصمة واشنطن.

 


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