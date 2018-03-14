وزارة الطاقة السعودية: صادراتنا فى أبريل ستظل أقل من 7 ملايين برميل يوميا

وزارة الطاقة السعودية: صادراتنا فى أبريل ستظل أقل من 7 ملايين برميل يومياالأربعاء، 14 مارس 2018 03:29 م
ناقلة نفط - أرشيفية
رويترز
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قالت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، إن إنتاج المملكة من النفط الخام فى أبريل المقبل سيظل دون عشرة ملايين برميل يوميا، وستظل الصادرات أقل من سبعة ملايين برميل يوميا.
وقال متحدث باسم وزارة الطاقة، فى تصريحات صحفية اليوم، إن المملكة العربية السعودية ومنتجى النفط الآخرين المشاركين فى اتفاق خفض المعروض العالمى، ما زالوا ملتزمين بهدفهم المشترك، المتمثل فى العودة بالمخزونات إلى مستويات طبيعية.
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