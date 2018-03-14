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وزارة التنمية المحلية تنظم مؤتمرا دوليا لدعم اللامركزية.. الأحد المقبل

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:35 ص
وزارة التنمية المحلية تنظم مؤتمرا دوليا لدعم اللامركزية.. الأحد المقبل اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية





كتب سيد الخلفاوى
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تنظم وزارة التنمية المحلية مؤتمراً دولياً تحت عنوان "تعزيز ودعم التنمية المحلية واللامركزية"، يوم الأحد القادم الموافق 18 مارس الجارى، ضمن برنامج "جسور  Bridges"، الذى يهدف لنقل الخبرات الدولية فى إطار دعم التنمية المحلية.

 وصرح اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن المؤتمر سيركز على مفهوم التواصل مع الخبرات الدولية، الذى يعد فرصة لمواجهة تحديات العمل التنموى والمؤسسى فى المحافظات بالتنسيق مع أفضل التجارب الدولية.

  ويعقد المؤتمر بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وكبار قيادات الإدارة المحلية، كما سيشارك كمتحدثين رئيسيين وزير المالية الأسبق الفرنسي ميشيل سابان و بيتر كنيب رئيس الفرع الدولي للبلديات الهولندية VNG وسفيرى الاتحاد الأوروبى وفرنسا وأعضاء السفارة الفرنسية وعدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب.

 جدير بالذكر أن مبادرة جسور Bridges والتى تطلقها وزارة التنمية المحلية من خلال عدة مؤتمرات للتعرف على تجارب العالم المختلفة تعد مقدمة تمهد لإنشاء منتدى التنمية المحلية Bridges Forum الدولى الذى سيضم كافة الخبراء الذين ساهموا على مدار خطة جسور لإقامة هذه المؤتمرات.


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التنمية المحلية

اللامركزية

مبادرة جسور

ابو بكر الجندى




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