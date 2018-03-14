video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة البيئة: مراجعة قوائم "الصناعة" للمخلفات الخطرة لتسهيل إجراءات تداولها

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:27 م
وزارة البيئة: مراجعة قوائم "الصناعة" للمخلفات الخطرة لتسهيل إجراءات تداولها الدكتور خالد فهمى وزير البيئة





كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

أكدت وزارة البيئة سعيها لحل مشكلات المستثمرين، بالتعاون مع وزارة الصناعة، من خلال مراجعة سريعة لقائمة وزارة الصناعة للمواد والمخلفات الخطرة فى إطار أفضل الممارسات البيئية، وبالشكل الذى يوضح أى غموض فيها ويسهل من إجراءات الموافقة على تداولها ويضمن الحفاظ على سلامة البيئة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن ذلك يأتى عقب اجتماع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، للتنسيق بين وزارة الصناعة، ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور عدد من المستثمرين لعرض ما يواجهونه من مشاكل، بالإضافة إلى مشاركة خبراء من جامعة القاهرة، فى إطار سعى وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة لحل المشاكل والمعوقات التى تواجه الاستثمار الصناعى وما يتصل به من تداول المخلفات الخطرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البيئة يناقش خطط وبرامج عمل استراتيجية التنمية المستدامة 2030

وزير البيئة يتابع خطة تطوير منظومة مخلفات البلدية بـ4 محافظات

وزارة البيئة

المخلفات

ادارة المخلفات

المخلفات الخطرة

هيئة الرقابة على الواردات




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة