وزارة البيئة: مراجعة قوائم "الصناعة" للمخلفات الخطرة لتسهيل إجراءات تداولها







كتبت آية دعبس

أكدت وزارة البيئة سعيها لحل مشكلات المستثمرين، بالتعاون مع وزارة الصناعة، من خلال مراجعة سريعة لقائمة وزارة الصناعة للمواد والمخلفات الخطرة فى إطار أفضل الممارسات البيئية، وبالشكل الذى يوضح أى غموض فيها ويسهل من إجراءات الموافقة على تداولها ويضمن الحفاظ على سلامة البيئة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن ذلك يأتى عقب اجتماع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، للتنسيق بين وزارة الصناعة، ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور عدد من المستثمرين لعرض ما يواجهونه من مشاكل، بالإضافة إلى مشاركة خبراء من جامعة القاهرة، فى إطار سعى وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة لحل المشاكل والمعوقات التى تواجه الاستثمار الصناعى وما يتصل به من تداول المخلفات الخطرة.