وزارة الإسكان السعودية تسعى لزيادة التمويل العقارى بحلول 2020

وزارة الإسكان السعودية تسعى لزيادة التمويل العقارى بحلول 2020الأربعاء، 14 مارس 2018 10:11 ص
عقارات - صورة أرشيفية
رويترز
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قال وزير الإسكان السعودى ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تسعى لزيادة حجم التمويل العقارى إلى 502 مليار ريال (133.9 مليار دولار) بحلول 2020 من 290 مليارا حاليا.
وذكر الحقيل خلال مؤتمر للإسكان أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل، بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان فى الماضى.
وتريد الحكومة السعودية زيادة النشاط فى السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها واتخاذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030.
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