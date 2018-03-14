وزارة الأوقاف تنشر أسماء المتقدمين لمسابقة العمال وتحدد موعد المقابلة

وزارة الأوقاف تنشر أسماء المتقدمين لمسابقة العمال وتحدد موعد المقابلةالأربعاء، 14 مارس 2018 10:45 ص
وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
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أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من عليهم التوجه للمقابلة لفحص الأوراق واستكمال الإجراءات بعد التأكد من سلامة المستندات وانطباق الشروط من المتقدمين لمسابقة العمال بالأوقاف بمسجد قاهر التتار بمصر الجديدة بجوار مستشفى الدعاة.
وأكدت الوزارة فى بيان لها أن من لم يحضر فى الموعد المحدد ومعه بطاقة الرقم القومى يعد منسحبًا من المسابقة ولا حق له فى المقابلة مرة أخرى، كما سيتم استبعاد جميع الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو عليا.
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