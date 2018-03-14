ورشة عمل للتوثيق فى البحث العلمى بكلية التربية جامعة المنوفية

عقدت إدارة البحوث بكلية التربية جامعة المنوفية، ورشة عمل بعنوان "التوثيق فى البحث العلمى"، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية .

وحاضر فى الورشة، الدكتور محمد السيد الدمرداش مدرس المناهج، وطرق التدريس الرياضيات بكلية التربية جامعة المنوفية.

وبدأ الدمرداش، بتعريف معنى التوثيق العلمى، وهو إثبات مصادر المعلومات، وإرجاعها إلى أصحابها توخيًا للأمانة العلمية، واعترافا بجهد الآخرين وحقوقهم العلمية، مشيرًا إلى أن التوثيق له قاعدتين أولهما توثيق داخل المتن، وثانيًا قائمة المراجع.

وأوضح الدكتور محمد أهمية التوثيق العلمى، بأنه يضمن حقوق المؤلفين ونتاجهم العلمى وتمكين الباحثين من التحقق من المعلومات المنشورة، وتقديم طريقة معيارية للتوثيق تسهل الرجوع لها عند الحاجة يزيد من الثقة بالمادة المنشورة ومصداقيتها .

كما أشار، إلى أن هناك عدة أنظمة للتوثيق العلمى، أهمها أسلوب الجمعية الأمريكية للغات الحديثة MLA، أسلوب الجمعية الأمريكية لعلم النفس APA، أسلوب جامعة شيكاغوchicago ، أسلوب هارفرد Harvard وأسلوب IEEE، وفى نهاية الورشة عرض الدمرداش أمثلة تطبيقية على العديد من الأنظمة.

حضر الورشة، الدكتور جمال الدهشان عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعديد من الباحثين والمهتمين.