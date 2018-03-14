هيئة السلع التموينية تشترى 29 ألف طن زيت "عباد الشمس"الأربعاء، 14 مارس 2018 07:37 م
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
(رويترز)
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر، إنها اشترت 29500 طن من زيت عباد الشمس و37 ألفا من زيت الصويا فى مناقصة اليوم الأربعاء.
وكانت الهيئة تريد 30 ألف طن على الأقل من زيت الصويا على أن تصل إلى مصر فى الفترة من الأول إلى الخامس عشر من مايو، وعشرة آلاف طن على الأقل من زيت دوار الشمس على أن تصل بين الخامس عشر والثلاثين من الشهر نفسه.
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