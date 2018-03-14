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هل يجوز أداء الصلاة عن الميت؟.. تعرف على رأى لجنة الفتوى بـ"البحوث الإسلامية"

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:00 ص
هل يجوز أداء الصلاة عن الميت؟.. تعرف على رأى لجنة الفتوى بـ"البحوث الإسلامية" مجمع البحوث الإسلامية - شيخ الأزهر





كتب لؤى على
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هل يجوز الصلاة عن الميت؟.. سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وأفادت اللجنة فى جوابها: الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره لأنها فرض عين، وهى من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.
 
وأشارت اللجنة إلى اختلاف الفقهاء فيمن يصلى نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: "يصل الثواب للميت متى وهب له المصلى، فيما قال بعضهم لا يصل".
 
وأوضحت لجنة الفتوى، أنه بناءً على الرأى الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.
 

 


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