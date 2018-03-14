هبوط واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيرانى فى فبراير بنسبة 31.2 %الأربعاء، 14 مارس 2018 07:19 م
ناقلة بترول - أرشيفية
رويترز
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أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية، أن كوريا الجنوبية استوردت 1.1 مليون طن من النفط الخام من إيران فى فبراير بانخفاض قدره 31.2 % عن الشهر نفسه من العام الماضى، ووفقاً لحسابات رويترز، فإن ذلك يعادل 8.2 مليون برميل.
وأشارت البيانات إلى أن خامس أكبر مشتر للنفط فى العالم استورد إجمالا 12.6 مليون طن من الخام الشهر الماضى، مقارنة مع 11.8 مليون طن استوردها فى فبراير 2017.
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