نيكى يتراجع متأثرا بمخاوف الحماية التجارية وإقالة تيلرسون







رويترز

تراجع المؤشر نيكى اليابانى اليوم الأربعاء، لينهى موجة صعود استمرت أربعة أيام متتالية وسط مخاوف من تزايد الحماية التجارية الأمريكية بعدما أقال الرئيس دونالد ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون وما تردد عن سعيه لفرض رسوم جمركية ضخمة على واردات صينية.

وقادت الأسهم المرتبطة بقطاع الرقائق الإلكترونية موجة الخسائر بينما أقبل المشترون على أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع.

وانخفض المؤشر نيكى القياسى 0.9 % ليغلق عند 21777.29 نقطة لكنه ظل أعلى من متوسط 25 يوما البالغ 21672.57 نقطة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1743.21 نقطة حيث انخفض 28 من 33 مؤشرا فرعيا. وكان حجم التداول هزيلا حيث جرى تداول 1.15 مليار سهم فقط وهو أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر.

كان ترامب أقال تيلرسون أمس الثلاثاء، بعد خلافات بشأن السياسة تجاه كوريا الشمالية وروسيا وإيران، واختار مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) مايك بومبيو الموالى له ليحل محل تيلرسون.

وتطلع مستثمرو الأجل القصير لتصيد صفقات رابحة فى أسهم شركات معدات الدفاع التى تعثرت فى الآونة الأخيرة بدعم تكهنات بأن تعيين بومبيو فى منصب وزير الخارجية الأمريكية قد يزيد التوترات الجيوسياسية.

وقفز سهم ايشيكاوا سيساكوشو سبعة % بينما زاد سهم هوا للآلات 5.8 % وزاد سهم شيجيماتسو ووركس 1.6%.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعدما حققت مكاسب فى الآونة الأخيرة، حيث نزل سهم أدفانتست 2.2 % بينما انخفض سهما سومكو وطوكيو إلكترون 1.9 % لكل منهما.