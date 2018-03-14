نيابة حلوان تستعجل تقرير تفريغ تليفونات سمسار وضحايا تجارة الأعضاء البشرية

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، باستعجال التقرير الفنى لتفريغ الهواتف المحمولة لضحايا وسمسار تجارة الأعضاء البشرية فى المعصرة.

وكانت النيابة الجزئية تسلمت تقرير مصلحة الجوازات والهجرة، بشأن دخول 4 ضحايا لشبكة الأعضاء البشرية فى المعصرة، إلى مصر قادمين من إحدى الدول العربية، حيث كشف التقرير سلامة التأشيرات وجوازات السفر الخاصة بالضحايا.

تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاعى الأمن الوطنى، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن "م.ر" ٣٣ سنة، عاطل، مقيم المعصرة حلوان، و"عبدالله.ن" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم حالياً بإحدى الدول الأوربية، أنشئا "مجموعة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمسمى "متبرعين كلىُ بمقابل مادى"، مستخدمين أسماء منتحلة، لاستقطاب رعايا إحدى الدول العربية من راغبى بيع وشراء الأعضاء البشرية، وجلبهم للبلاد والتوسط فى عمليات البيع والشراء، مقابل مبالغ مالية، مُتخذين فى ذلك العديد من الوسائل الاحتيالية حتى يكونا بمنأى عن ضبطهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم الأول، وبصحبته (3) أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول العربية"، وعثر بحوزتهم على مجموعة من المستندات والأشعة التحاليل الطبية التى تؤكد صحة ما أسفرت عنه التحريات.

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثانى من خلال الموقع المشار إليه، وقيامهما بشراء عضو الكلى بمبلغ ثمانية آلاف دولار، وبيعه بمبلغ إحدى عشر ألف دولار، واقتسام فارق عملية البيع والشراء فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.