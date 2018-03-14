video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة حلوان تباشر التحقيقات مع تاجر مخدرات حرق كابينة تليفونات

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:51 م
نيابة حلوان تباشر التحقيقات مع تاجر مخدرات حرق كابينة تليفونات حريق كابينة تليفونات - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

تباشر نيابة حلوان الجزئية، التحقيقات مع تاجر مخدرات، أشعل النيران فى كابينة تليفونات بمنطقة كفر العلو فى حلوان، انتقاما من الأهالى لتركيب كاميرات مراقبة فى الشارع منعته من ممارسة نشاطه الإجرامى.

 

البداية كانت بتلقى المقدم هانى أبو علم، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا يفيد نشوب حريق بكابينة تليفونات بمنطقة كفر العلو، انتقل على إثره لمكان البلاغ وتبين تلف الكابينة ووجود زجاجة مولوتوف محل الواقعة، ما يؤكد أن الواقعة بفعل فاعل.

 

تم تكثيف التحريات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م.س" 28 سنة عامل، وهارب من حكم بالسجن 10 سنوات، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من الأهالى لمنعه من ممارسة نشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، بتركيب كاميرات مراقبة فلجأ لإشعال النيران فى كابينة التليفونات ظنا منه أنها المسئولة عن عمل الكاميرات، وتحرر المحضر اللازم، فيما تباشر النيابة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس متسول فى حلوان 15يوما لهتك عرض طفل

حلوان

اخبار مصر

اخبار الحوادث

حرق كابينه تليفونات

اخبار حلوان




لا تفوتك
"العامة للاستعلامات" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج

"العامة للاستعلامات" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

العالم يودع ستيفن هوكينج "معجزة"القرن21.. وفاة عالم الفيزياء البريطانى الأكثر شهرة.. أصيب بمرض عصبى فى العشرين من عمره وتوقع الأطباء وفاته بعد عامين على أقصى تقدير .. أهدى البشرية 15كتابا وحصل على 12درجة علمية

العالم يودع ستيفن هوكينج "معجزة"القرن21.. وفاة عالم الفيزياء البريطانى الأكثر شهرة.. أصيب بمرض عصبى فى العشرين من عمره وتوقع الأطباء وفاته بعد عامين على أقصى تقدير .. أهدى البشرية 15كتابا وحصل على 12درجة علمية

جماهير الأهلى لـ"السعيد" بعد قرار عرضه للبيع: شوفلك شقة بره ياعبد الله".. الخطيب يُنهى رحلة صانع ألعاب الفريق.. عبد الحفيظ يعلن حيثيات القرار.. والسوشيال ميديا تؤيد المجلس.. و"الدون" حديث بعثة الأحمر فى الجابون

جماهير الأهلى لـ"السعيد" بعد قرار عرضه للبيع: شوفلك شقة بره ياعبد الله".. الخطيب يُنهى رحلة صانع ألعاب الفريق.. عبد الحفيظ يعلن حيثيات القرار.. والسوشيال ميديا تؤيد المجلس.. و"الدون" حديث بعثة الأحمر فى الجابون

صورة اليوم.. ضحكة طفل صافية تنور الكون

صورة اليوم.. ضحكة طفل صافية تنور الكون

سخرية محمد صلاح من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الانجليزية

سخرية محمد صلاح من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الانجليزية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة