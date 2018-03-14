نيابة حلوان تباشر التحقيقات مع تاجر مخدرات حرق كابينة تليفونات







كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة حلوان الجزئية، التحقيقات مع تاجر مخدرات، أشعل النيران فى كابينة تليفونات بمنطقة كفر العلو فى حلوان، انتقاما من الأهالى لتركيب كاميرات مراقبة فى الشارع منعته من ممارسة نشاطه الإجرامى.

البداية كانت بتلقى المقدم هانى أبو علم، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا يفيد نشوب حريق بكابينة تليفونات بمنطقة كفر العلو، انتقل على إثره لمكان البلاغ وتبين تلف الكابينة ووجود زجاجة مولوتوف محل الواقعة، ما يؤكد أن الواقعة بفعل فاعل.

تم تكثيف التحريات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م.س" 28 سنة عامل، وهارب من حكم بالسجن 10 سنوات، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من الأهالى لمنعه من ممارسة نشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، بتركيب كاميرات مراقبة فلجأ لإشعال النيران فى كابينة التليفونات ظنا منه أنها المسئولة عن عمل الكاميرات، وتحرر المحضر اللازم، فيما تباشر النيابة التحقيقات.