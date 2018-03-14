video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نواب البوندستاج يصوتون لاختيار ميركل مستشارة لألمانيا للمرة الرابعة

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:53 ص
نواب البوندستاج يصوتون لاختيار ميركل مستشارة لألمانيا للمرة الرابعة البرلمان الألمانى





كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

بدأت منذ قليل، عمليات تصويت البرلمان الألمانى "البوندستاج" لاختيار آنجيلا ميركل مستشارة لألمانيا، للمرة الرابعة.

 

وينتخب النواب الذين تم انتخابهم فى 24 سبتمبر، ميركل مستشارة، ثم ستقسم اليمين قبل أن تعقد أول اجتماع حكومى حوالى الساعة 5.00.

 

وتنهى هذه المراسم عملية سعى طويلة لتشكيل أغلبية، وفى نهاية المطاف أفضت المفاوضات إلى عودة التحالف المنتهية ولايته والمكروه بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين إلى السلطة. ولم يسبق أن احتاجت المانيا إلى هذا الوقت الطويل لتشكيل حكومة.

 

وانتخب غالبية نواب البرلمان الألمانى (بوندستاج) أمس الثلاثاء، فى الجلسة التأسيسية للبرلمان الجديد السياسى فى الحزب المسيحى الديمقراطى، وزير المالية السابق فولفجانج شويبله، رئيسا للبرلمان.

 

ودعا الرئيس الجديد للبرلمان الألمانى شويبله- حسبما نقل موقع (دويتشه فيله)- إلى احترام قرارات الأغلبية فى البرلمان، وقال فى خطابه عقب انتخابه رئيسا للبرلمان أنه لا ينبغى ازدراء هذه القرارات بأوصاف مثل "غير شرعية" أو "خائنة".

 

وحصل شويبله (75 عاما) على 501 صوت من 704 أصوات صحيحة. وصوت 173 نائبا ضد شويبله بينما امتنع عن التصويت 30 آخرون، وتم احتساب صوت واحد باطل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنجيلا ميركل تبدأ ولاية رابعة اليوم

البرلمان الالمانى

بوندستاج

ميركل

نواب




لا تفوتك
"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة