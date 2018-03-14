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نواب الإسكندرية: "مؤتمراتنا من أجل رد الجميل للرئيس على ما يفعله للمصريين"

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:45 م
نواب الإسكندرية: "مؤتمراتنا من أجل رد الجميل للرئيس على ما يفعله للمصريين" المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب





الإسكندرية - هناء أبو العز
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قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، أن المؤتمرات التى تقام لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبل رد الجميع على ما يفعله الرئيس.
 
وقالت سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، "أن من يبنى الحجر عمر سيرته الناس مابتنساها، وعلى الجميع أن يضع أساس لمصر القوية والآمنة، ويجب أن نرى العالم إننا هننزل لدعم الرئيس والتأكيد على شعبيته".
 
 من جانبه، قال خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن لكل منا دور، ودورنا دعم الرجل الذى أخذ القرارات الصعبة لدعم مصر، ونحن متأكدون من أن الرئيس سيكسب الانتخابات، ولكن علينا اثبات شعبيته بالنزول إلى الشارع والانتخاب .
 
وقال البرلمانى أشرف رشاد عثمان، إن مصر مليئة بالرجال، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيستكمل انجازاته والمصريين سيخرجوا فى الانتخابات ليروا العالم كله كيف يحتشد المصريون على قلب رجل واحد.
 
 

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