ننشر جدول إحصاء المرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات بالجيزة







كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية التعليم بالجيزة، إحصاء المرحله الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات 2017-2018 التنسيق التاسع.

وأوضح الإحصاء السن المسموح قبوله لمرحلة رياض الأطفال على مستوى المديريات، الذى يبدأ من 5 سنوات حتى 5 سنوات و10 أشهر و 10 أيام.

وينشر اليوم السالع جدول إحصاء المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية واللغات والمتميزة لغات.



