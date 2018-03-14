video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر جدول إحصاء المرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات بالجيزة

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:51 م
ننشر جدول إحصاء المرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات بالجيزة مديرية تعليم الجيزة - أرشيفية





كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أعلنت مديرية التربية التعليم بالجيزة، إحصاء المرحله الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات 2017-2018   التنسيق التاسع.

وأوضح الإحصاء السن المسموح قبوله لمرحلة رياض الأطفال على مستوى المديريات، الذى يبدأ من 5 سنوات حتى 5 سنوات و10 أشهر و 10 أيام.

وينشر اليوم السالع جدول إحصاء المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية واللغات والمتميزة لغات.

FB_IMG_1521026499247
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤتمر بجامعة أسيوط يوصى بوضع خطة لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بمرحلة رياض الأطفال

دورة تدريبة لمعلمات رياض الأطفال بمنطقة الأقصر الأزهرية

الجيزة

التعليم

اخبار الجيزة

رياض الاطفال

المدارس الرسمية




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة