ننشر جدول إحصاء المرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات بالجيزة

ننشر جدول إحصاء المرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات بالجيزةالأربعاء، 14 مارس 2018 01:51 م
مديرية تعليم الجيزة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت مديرية التربية التعليم بالجيزة، إحصاء المرحله الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات 2017-2018 التنسيق التاسع.
وأوضح الإحصاء السن المسموح قبوله لمرحلة رياض الأطفال على مستوى المديريات، الذى يبدأ من 5 سنوات حتى 5 سنوات و10 أشهر و 10 أيام.
وينشر اليوم السالع جدول إحصاء المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية واللغات والمتميزة لغات.
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