نقيب العلميين: بحث الدعوة للجمعية العمومية خلال 3 أشهر لإنهاء الميزانية







كتبت آية دعبس

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، النقيب العام للعلميين، إن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للعلميين، تحتاج إلى الانتهاء من الميزانية الخاصة بالنقابة، مشيرًا إلى أن النقابة سترسلها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يحتاج إلى مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر حتى يتم إعداد التقرير الخاص به والرد عليه.

وأوضح المليجى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه فور تلقى النقابة لرد الجهاز حول ميزانيتها، سيتم تحديد موعد الدعوة لانعقادها، مؤكدًا إن قانون النقابة لم يحدد موعد إلزامى لإجرائها، وأن الموعد الوارد بنصه فقط لحث النقابة على الدعوة للعمومية، قائلا: " الأهم أن تكون موضوعات الجمعية جاهزة، وتأتى الميزانية فى مقدمتها".