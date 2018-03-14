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الأربعاء، 14 مارس 2018 06:50 م
خالد صلاح
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نقابة المعلمين فى غينيا تعلن إنهاء الإضراب بعد شهر من إغلاق المدارس

الأربعاء، 14 مارس 2018 06:04 م
نقابة المعلمين فى غينيا تعلن إنهاء الإضراب بعد شهر من إغلاق المدارس جانب من الإضراب فى غينيا





أ ش أ
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أعلنت نقابة المعلمين الرئيسية فى غينيا إنهاء الإضراب الذى أصاب المدارس بالشلل فى البلاد لمدة شهر، وذلك بعد الحصول على موافقة الحكومة بزيادة رواتب المعلمين.

وقال سكرتير عام النقابة الحرة للمعلمين والباحثين فى غينيا أبو بكر سوما - فى مؤتمر صحفى، نقل راديو (إفريقيا 1) اليوم /الأربعاء/ مقتطفات منه - إنه تم تعليق الإضراب.

وأضاف الراديو أنه بعد زيادة رواتب المعلمين بنسبة 10 % فى شهر فبراير الماضى، فإن النسبة المتبقية 30 % سوف تطبق فى نهاية مارس الجارى، وذلك بأثر رجعى حتى مطلع يناير 2018، وفقا للاتفاق، موضحا أن الطرفين (المضربين والحكومة الغينية) قررا فتح "ممر تفاوضي" من 2 إلى 25 مايو المقبل حول راتب أساسى لجميع المعلمين يقدر بثمانية ملايين فرنك غينى (أى 717 يورو).


وكانت عاصمة غينيا (كوناكري) قد شهدت - أول أمس - تظاهر عشرات الأشخاص، مطالبين بفتح المدارس بعد إغلاقها لمدة شهر ويرجع ذلك إثر توتر العلاقات بين الحكومة ونقابة المعلمين بالبلاد، حول زيادة المرتبات المعلمين، مما أسفر عن توقف حركات المرور بالعاصمة.
يذكر أن الرئيس الغينى ألفا كوندى قد قال - فى وقت سابق - إن البلاد تمر بأزمة اقتصادية و"لن نستطيع زيادة المرتبات".


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