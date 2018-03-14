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الأربعاء، 14 مارس 2018 03:46 م
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نقابة الزراعيين تنظم مؤتمرا حاشدا فى سوهاج لدعم الرئيس السيسي (صور)

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:36 م
نقابة الزراعيين تنظم مؤتمرا حاشدا فى سوهاج لدعم الرئيس السيسي (صور) جانب من مؤتمر نقابة الزراعيين لدعم الرئيس السيسي





كتبت آية دعبس
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نظمت نقابة المهن الزراعية، برئاسة النقيب العام سيد خليفة، مؤتمرا شعبيا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى أواخر مارس الجارى، وذلك فى مدينة سوهاج، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات الزراعة وأعضاء النقابة والنقابات المهنية.

عُقد المؤتمر تحت عنوان "انزل شارك"، للتوعية بأهمية النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وتحفيز المواطنين على انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعيا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والمشروعات القومية التى أطلقها الرئيس.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الشعبى، تم إطلاق مبادرة نقابة الزراعيين "ازرع شجرة مثمرة لمدرستك" فى مدارس محافظة سوهاج.

جانب من مؤتمر نقابة الزراعيين لدعم الرئيس السيسي
جانب من مؤتمر نقابة الزراعيين لدعم الرئيس السيسي

 

مؤتمر حتشد فى نقابة الزراعيين لدعم السيسي
مؤتمر حتشد فى نقابة الزراعيين لدعم السيسي

 

جانب من مؤتمر نقابة الزراعيين لدعم الرئيس السيسي
جانب من مؤتمر نقابة الزراعيين لدعم الرئيس السيسي

 


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